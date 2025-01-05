Yılmaz: 2025'te Ekonomik Olumlu Gelişmeler Bekleniyor

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2025 yılında uluslararası kuruluşların tahminlerinden hareketle dünya ekonomisinde gerçekleşmesini bekledikleri olumlu gelişmeler" ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak "Politikalarımızı hayata geçirirken bölgemizde ve dünyada yaşanacak ekonomik ve jeopolitik değişimleri yakından takip ederek, programımızın ana çerçevesi içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, X hesabından dünya ekonomisinde gerçekleşmesini bekledikleri olumlu gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, şunları kaydetti:

"2025 yılında uluslararası kuruluşların tahminlerinden hareketle dünya ekonomisinde gerçekleşmesini beklediğimiz olumlu gelişmeler: Ticaret ortaklarımızda büyüme hızının nispi olarak artması, 2024 yılında yüzde 2 olan oranın 2025 yılında yüzde 2,4'e yükselmesi. Emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesi. ABD ve AB başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerde faiz indirim döngüsünün devam etmesi.

Bu gelişmeler; ihracat potansiyelimizi yükseltecek, ithalatımız üzerinde emtia kaynaklı ilave baskı oluşturmayacak, dış finansman maliyetini düşürücü yönde etkide bulunacaktır. ABD ile Çin arasında yaşanabilecek ticaret savaşları ve jeopolitik gelişmeler ise başlıca belirsizlik unsurları olarak öne çıkmaktadır.

Politikalarımızı hayata geçirirken bölgemizde ve dünyada yaşanacak ekonomik ve jeopolitik değişimleri yakından takip ederek, programımızın ana çerçevesi içinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."