Yılmaz Tunç: "Cumhurbaşkanı'na 'Cunta Başkanı' Demek, Milletimizin İradesine Tahammülsüzlüğün İtirafıdır" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yılmaz Tunç: "Cumhurbaşkanı'na 'Cunta Başkanı' Demek, Milletimizin İradesine Tahammülsüzlüğün İtirafıdır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir. Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı'na 'cunta başkanı' demek, demokratik meşruiyeti inkar, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır" ifadelerini kullandı.

06.04.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir. Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı'na 'cunta başkanı' demek, demokratik meşruiyeti inkar, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır" ifadelerini kullandı.

Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'ndaki açıklamalarına tepki gösterdi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir. Demokratik siyasi hayatımızda en yüksek oranlarla art arda seçilerek kesintisiz en uzun süre başbakanlık görevi yapan ve halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı'na 'cunta başkanı' demek, demokratik meşruiyeti inkar, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır.

Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten 'Yassıada Zihniyeti'ni hafızalarına kazıyan aziz milletimiz, vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahiptir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, muhtıralara, sokak kalkışmalarına ve 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele etmiş, demokrasiyi korumuş, darbeci cuntacı anlayışı tarihe gömmüştür. CHP Genel Başkanı'na düşen; yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymaktır."

Kaynak: ANKA

Başbakanlık, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılmaz Tunç: 'Cumhurbaşkanı'na 'Cunta Başkanı' Demek, Milletimizin İradesine Tahammülsüzlüğün İtirafıdır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Gazze’de sözün bittiği yer Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

16:05 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı’ndan Özel’in “Cunta“ sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özel'in "Cunta" sözlerine sert tepki: Yanına kalmayacak
15:44 CHP Parti Meclisi’nde ilk isimler sızdı Sürprizler var CHP Parti Meclisi'nde ilk isimler sızdı! Sürprizler var
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
12:37 Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel’e tepki gösterdi Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi
10:27 Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
10:17 iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
10:06 Gazze’de sözün bittiği yer Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu Gazze'de sözün bittiği yer! Bombaların etkisiyle bedenler havaya böyle savruldu
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 17:11:04. #7.13#
SON DAKİKA: Yılmaz Tunç: "Cumhurbaşkanı'na 'Cunta Başkanı' Demek, Milletimizin İradesine Tahammülsüzlüğün İtirafıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement