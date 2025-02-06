Yingge Dansı Kültürel Miras - Son Dakika
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Yingge Dansı Kültürel Miras

Yingge Dansı Kültürel Miras

Yingge Dansı, geleneksel bayramlarda sergilenen bir Çin halk dansıdır ve sosyal medyada popüler.

06.02.2025 17:43
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SHANTOU, 6 Şubat (Xinhua) -- Guangdong eyaletinde popüler bir halk dansı çeşidi olan Yingge Dansı, "kahramanın şarkısına dans" anlamına geliyor. Opera, dans ve dövüş sanatlarını bir araya getiren bu dans, 2006 yılında ulusal somut olmayan kültürel mirası ilk listesine dahil edildi. Geçmişi Ming Hanedanlığı dönemine (1368-1644) dayanan bu geleneksel dans, genellikle geleneksel Çin bayramlarında sergileniyor.

Son iki yıldır sosyal medya platformlarında oldukça popülerleşen Yingge dans videoları internette milyonlarca kez izleniyor.

Bu yıl Shantou'daki birçok Yingge Dansı ekibi, Bahar Bayramı kutlamaları çerçevesinde performans sergilemek üzere birçok ülkeye davet edildi.

Kaynak: Xinhua

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