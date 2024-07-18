YKS'de Türkiye ikincisi olan öğrenci: İki yıllık planlı çalışmanın neticesini aldım - Son Dakika
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YKS'de Türkiye ikincisi olan öğrenci: İki yıllık planlı çalışmanın neticesini aldım

Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Mehmet Emin Akdağ, YKS'de sözel bölümünde Türkiye ikincisi oldu. Akdağ, sınavın zorluğuna rağmen planlı çalışmasının sonucunu aldığını belirtti. Hedefinin hukuk ya da işletme eğitimi almak olduğunu söyleyen Akdağ, gençlere de planlı ve sistemli çalışmalarını tavsiye etti.

18.07.2024 09:41
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Yükseköğretim Kurumları Sınav'ında (2024-YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel bölümünde Türkiye ikincisi olan Mehmet Emin Akdağ, bu yıl sınavın beklediğinden zor olduğunu ancak iki yıllık planlı çalışmasının neticesini aldığını söyledi.

Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Akdağ, YKS'ye hazırlık sürecini ve gelecekle ilgili hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Başarısının sırrının çok çalışmak olduğunu dile getiren Akdağ, "Sınavdan önceki iki yıl benim için yorucu ve stresli geçti. 11. sınıfın başından itibaren sınav için çalışmaya başladım. Öncelikle hedefim konuları bitirmekti. 11. sınıfın sonuna geldiğimde konuları bitirmiştim. 12. sınıf süresince de matematiğe ve deneme sınavlarına ağırlık verdim. Stresli ve yorucuydu ama planlıydı her şey kafamda, hazırlıklıydım." ifadelerini kullandı.

Sınavın umduğundan zor olduğunu aktaran Akdağ, özellikle sözel kategorisinde ikinciliğin kendisi için sürpriz olduğunu kaydetti.

Aynı zamanda eşit ağırlık bölümünde 287'nci, dil bölümünde ise 306'ncı olmayı başaran Akdağ, üniversite tercihini eşit ağırlık bölümünden yapmayı düşündüğünü, hedefinin hukuk ya da işletme eğitimi almak olduğunu belirtti.

"Planlı ve sistemli biçimde ilerlerlerse istedikleri üniversite gelecektir"

Kendisinden sonra sınava girecek gençler için de bazı tavsiyelerde bulunan Akdağ, şunları söyledi:

"Özellikle 11. sınıfta olanlar yavaş yavaş ama sistemli biçimde çalışmaya başlarlarsa sıkıntı yaşamayacaklardır diye düşünüyorum. 12. sınıfta çalışmaya başlayanların da sistemli oldukları zaman sorun yaşamayacaklarını düşünüyorum. Birden günde 10-15 saat değil de daha makul biçimde başlayıp sene sonuna doğru saatlerini artırabilirler. Planlı ve sistemli biçimde ilerlerlerse istedikleri üniversite gelecektir inşallah."

Akdağ, sınav günü psikolojik durumun da çok önemli olduğuna değinerek, bütün çalışmaların sonucunu belirleyecek en önemli faktörün sakin kalmak olduğunu vurguladı.

"Ailem bu sonucu beklemiyordu"

Sözel bölümünde Türkiye ikincisi olmasını ailesinin de beklemediğini ifade eden Akdağ, "Annem ve babam duyunca çok şaşırdı. Onlar bu sonucu beklemiyordu ama çok sevindiler." dedi.

Başarısında hocalarının da kilit rol oynadığına işaret eden Akdağ, şöyle devam etti:

"Ben Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yüzde 12'lik dilimden girdim. O sıralamayla giren birisi için okuldan sözelde Türkiye ikincisi olarak çıkmak aslında çok büyük bir başarı. Bu durum, okulun bize ne kadar fazla şey kattığını gösteriyor. Buradaki hocalarımla alışverişte bulunmanın, paslaşmanın çok büyük faydasını gördüm."

Aynı zamanda hafız olduğunu, ortaokul yıllarında tamamladığı hafızlığın ders çalışırken de faydasını gördüğünü belirten Mehmet Emin Akdağ, sözel grubu derslerde ezber yapmakta hiç zorlanmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YKS'de Türkiye ikincisi olan öğrenci: İki yıllık planlı çalışmanın neticesini aldım - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS'de Türkiye ikincisi olan öğrenci: İki yıllık planlı çalışmanın neticesini aldım - Son Dakika
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