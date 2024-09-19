2024 YKS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

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(ANKARA) - 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, kayıt işlemlerini 25-30 Eylül tarihleri arasında yapabilecek.

ÖSYM, 2024- YKS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek..

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri25-30 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-27 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekecek. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.