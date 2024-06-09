YKS'nin son oturumu YDT başladı, bir aday 2 dakika ile geç kaldı - Son Dakika
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YKS'nin son oturumu YDT başladı, bir aday 2 dakika ile geç kaldı

YKS'nin son oturumu olan YDT saat 15.45 itibariyle başladı. YDT'de İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden sınava girecek olan toplam 232.389 kişi yer alacak. Sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

09.06.2024 15:58
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YKS'nin son oturumu YDT başladı

YDT oturumuna 2 dakika ile geç kaldı

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın son oturumu Yabancı Dil Testi saat 15.45 itibariyle başladı.

YKS'nin son oturumu olan YDT saat 15.45 itibariyle başladı. YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, bin 28 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek. YDT'ye bin 32 engelli aday katılacak. YDT 17.45 itibariyle sona erecek.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

YDT oturumuna girmek için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine gelen kadın aday, 2 dakika ile geç kalarak sınav binasına alınmadı ve daha sonra fakülteyi terk etti.

Kaynak: İHA

Ankara, YDT, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YKS'nin son oturumu YDT başladı, bir aday 2 dakika ile geç kaldı - Son Dakika

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