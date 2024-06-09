YKS Sorularının Sızdırıldığı İddiaları Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sorularının sızdırıldığına ilişkin gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS TYT ve AYT sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum."