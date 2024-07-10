YÖK Başkanı Erol Özvar: Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı - Son Dakika
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YÖK Başkanı Erol Özvar: Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı

YÖK Başkanı Erol Özvar: Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Özvar, bu kararın üniversitelerdeki program kalitesini artırmaya yönelik olduğunu ve vakıf üniversitelerinin gelecek planlamalarını buna göre yapmalarını beklediklerini belirtti.

10.07.2024 13:04
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(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını açıkladı. Özvar, "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz" dedi.

259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı Yükseköğretim Kurulu'nda yapıldı. YÖK Erol Özvar toplantının açılışında yaptığı konuşmada, erişilebilir ve kapsayıcı bir yükseköğretim sistemi anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Ülkemizin tüm kesimleri için nitelikli yükseköğretime adil erişim sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Üniversitelerde bu yıl 1 milyonu aşan bir kontenjan oluşturulduğunu ifade eden Özvar, "Kapasitemiz hızla artarken, ülkemizde yükseköğretime erişim talebi de güçlü bir şekilde devam etmektedir. Bu yoğun ve güçlü talebe doğru politikalarla yanıt vermek, önceliklerimizden birisidir." diye konuştu.

"İstihdamla bağı azalan programların kontenjanlarını azaltıyoruz"

Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak, gelecek dönem için belirledikleri vizyonun önemli başlıklarından birini de istihdama duyarlılığın oluşturduğunu belirterek, "İstihdamla bağı azalan programların kontenjanlarını kademeli olarak azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan karar doğrultusunda, gelecek akademik yıldan itibaren Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili Edebiyatı açık öğretim programlarına "ikinci üniversite" kapsamında sadece 35 yaş üstündeki öğrencilerin kayıt yaptırabileceğini söyleyen Özvar, "Başta öğretmenlik mesleği olmak üzere ülkemizin istihdam dengesini yakından gözeterek bu kararları alıyoruz. Nitekim, farklı ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencimizin öğretmenliğe geçiş fırsatı yakalamak adına 35 yaş sınırı getirdiğimiz programlara 'ikinci üniversite' kapsamında yoğun bir şekilde yöneldikleri görülmektedir. Aldığımız karar bu durumu kontrol altına almayı ve sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır" diye konuştu.

"İstihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüşüm temin edilecek"

"Ülkenin kaynaklarının etkin kullanımı konusunda" çok hassas davrandıklarına işaret eden Özvar, şöyle devam etti:

"Bir taraftan istihdam odaklı yeni programlarla üniversitelerimize ilave kontenjanlar verilirken diğer taraftan da mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere özgü bazı programlardaki eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla piyasa beklentilerinin üzerinde mezuniyete yol açan kontenjanlarda ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmış ve öğretim elemanları sayısı, derslik ve benzeri kapasite dikkate alınarak düşürülme yoluna gidilmiştir.

"İkinci öğretim programlarını kapatıyoruz"

Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Erol Özvar, Vakıf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Erol Özvar: Devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programları kapatıldı - Son Dakika

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