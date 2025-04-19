YÖK Başkanı Özvar: 350 Bin Uluslararası Öğrenci Türkiye'de

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Ülkemizde yaklaşık 200 ülkeden 350 bini aşkın uluslararası öğrenci var. Neredeyse tamamı kendi imkanlarıyla okuyor. Ticaret Bakanlığı rakamlarına göre Türkiye'ye bıraktıkları döviz 3 milyar doları geçiyor." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Özvar, Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi'ni ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'dan üniversitede yürütülen çalışmalara ve akademik faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Senato Toplantısı'nda akademisyenlerle bir araya gelen Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türk yükseköğretiminin son yıllarda kaydettiği gelişmeyle uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

Uluslararası öğrenci hareketliliğinin Türkiye tarihinin en üst seviyelerinde olduğunu ifade eden Özvar, üniversitelerden uluslararası görünürlüklerine daha fazla ağırlık vermelerini istediklerini, bu sayede üniversitelerin uluslararası öğrenciler tarafından daha çok tercih edileceğini vurguladı.

Yükseköğretimin uluslararası olmasının Türkiye'nin yumuşak gücüne ve bilim diplomasisine hizmet ederken bir taraftan da ekonomiye katkı sağladığını belirten Özvar, "Ülkemizde yaklaşık 200 ülkeden 350 bini aşkın uluslararası öğrenci var. Neredeyse tamamı kendi imkanlarıyla okuyor. Ticaret Bakanlığı rakamlarına göre Türkiye'ye bıraktıkları döviz 3 milyar doları geçiyor." ifadesini kullandı.

Özvar, diğer üniversiteler gibi Harran Üniversitesini de yakından izlediklerini, özellikle bilişim ve yazılım alanındaki çalışmalarını takdir ettiklerini belirtti.

Şanlıurfa ziyareti kapsamında üniversite öğrencileriyle de kahvaltı programında bir araya gelen Özvar, gençlerin yeni teknolojileri ve yapay zekayı yakından takip ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yabancı dil bilmenin öneminin farkındalar. Onlara, üniversite hayatını kampüsle sınırlı tutmamaları gerektiğini anlatırken staj imkanlarından yararlanmalarını, sosyal ve kültürel hayatın her zaman içinde olmalarını, sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını, Bilim İletişimi Ofisi etkinliklerine de etkin olarak katılmalarını öneriyorum."

Programa, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ile Rektör Güllüoğlu da katıldı.

Göbeklitepe Arkeolojik Alanı'nda incelemelerde bulunan Özvar, daha sonra Balıklı Göl ve Halfeti'yi de ziyaret etti.