YÖK Başkanı Özvar: Orman yangınına hızlı müdahale edildi - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar: Orman yangınına hızlı müdahale edildi

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Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde çıkan orman yangınına ilişkin incelemelerde bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ekiplerin yangına hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirtti. Özvar, vatandaşları ormanlara özen göstermeye ve yetkililerin uyarılarını dinlemeye çağırdı.

01.07.2024 22:16
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BURSA Uludağ Üniversitesi kampüsünün de içinde bulunduğu orman yangınının ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ekiplerin yangına çok hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi. Özvar "Bu konularda bizim çağrımız herkesin çok sorumlu bir şekilde hareket etmesidir. Bu ormanlar kolay kolay bir araya gelmiyor Lütfen ormanlarımıza fevkalade özen gösterelim. Ateş yakma konusunda yetkililerin mutlaka uyarılarını dinleyelim" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde etkili olan ve rüzgarın şiddetiyle Uludağ Üniversitesi'nin kampüsünün de içinde bulunduğu ormana sıçrayarak 766 dekarlık alanı etkileyen yangında soğutma çalışmalarının bitmesinin ardından YÖK Başkanı Özvar, Uludağ Üniversitesi kampüsüne gelerek incelemelerde bulundu. Saat 14.00 sıralarında başlayan yangına ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyleyen Prof. Dr. Özvar, "Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi en başta yerleşim alanlarına, yurtlara, idari binalara fakültelere ulaşmasını engellemiştir. Bu açıdan emeği geçen çalışanlara, bütün yöneticilere biz Yükseköğretim Kurulu adına şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Rektörlüğümüz konuyla ilgili olmak üzere gerek valiliğimizle gerek diğer yetkililerle sürekli iletişim halinde dedi" dedi.

'ORMANLARIMIZA ÖZEN GÖSTERELİM'

Özvar, yangınlar konusunda vatandaşları uyararak, "Bu ormanlar kolay kolay bir araya gelmiyor,. Bir sürü insanla beraber diğer canlılar da bu ormanlarda, yeşilliklerden istifade ediyor. Biz buradan çağrımızı tekrardan yeniliyoruz. Lütfen ormanlarımıza fevkalade özen gösterelim. Ateş yakma konusunda yetkililerin mutlaka sözlerini ve uyarılarını dinleyelim" dedi.

YÖK Başkanı Özvar: Orman yangınına hızlı müdahale edildi
Kaynak: DHA

Uludağ Üniversitesi, Orman Yangını, Bursa, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar: Orman yangınına hızlı müdahale edildi - Son Dakika

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