YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Göktaş, Sakarya'da "28 Şubat Konferansı"nda konuştu Açıklaması

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, "28 Şubat döneminde yapılan haksızlıkların unutulmaması ve benzer karanlık dönemlerin bir daha yaşanmaması için hep birlikte çalışacağımızı vurgulamak isterim." dedi.

15 Temmuz Milli İrade Derneğince Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "28 Şubat Konferansı" saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisiyle başladı.

Prof. Dr. Göktaş, burada, 28 Şubat'ın unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir gün olduğunu belirterek, 28 Şubat'ın binlerce insanın hayatında derin izler bırakan demokrasi ve temel haklara ağır bir müdahale olarak hatırlandığını söyledi.

Sürecin toplumun tamamını etkilediğini aktaran Göktaş, eğitim hakkı, inanç özgürlüğü, fırsat eşitliği, ibadet ve zaman zaman muayene hakkı dahil birçok temel değerlere zarar verdiğini ifade etti.

Göktaş, 28 Şubat zihniyetinin halkın birlik ve beraberliğini parçalamaya yönelik bir proje olarak sahneye konulduğunu dile getirerek, 28 Şubat'ın en ağır darbeyi vurduğu alanlardan birisinin de YÖK olduğunu bildirdi.

O dönemde üniversitelerin ideolojik dayatmaların ve ayrımcılığın merkezi haline geldiğini belirten Göktaş, bu süreçte başörtüsü yasağı, katsayı mağduriyetiyle alakalı zorluk yaşayan öğrencilerin durumuna ve "ikna odaları"na dikkati çekti.

Göktaş, kamu çalışanları ve akademisyenlerin 28 Şubat sürecinde yaşadığı mağduriyetlere de vurgu yaparak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat zihniyetine ve onun dayattığı yasaklara karşı en kararlı duruşu sergileyen lider olmuştur." ifadesini kullandı.

Göktaş, YÖK olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşit, kapsayıcı ve yasaklardan uzak yüksek öğretim vizyonuna katkı vermekten gurur duyduklarını ifade ederek, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un zaman zaman beraber zikredildiğini, patronlarının aynı olduğunu kaydetti.

"Bir daha 28 Şubat'lar olmasın"

Göktaş, 1960 ihtilalinin Türkiye için dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "1960 ihtilali çok önemli bir dönümdür Türkiye için. Burada askeriye, yargı hem de üniversiteler makas değiştirmiştir. Belli kişilerin seçildiği yerler haline gelmiştir. Bunu değiştirebilmek ancak 2000'li yıllarda mümkün olabilmiştir. Bir daha 28 Şubat'ların olmamasını diliyorum. Unutulmasın, unutturulmasın." diye konuştu.

Kin, kan ve intikam için değil, bir daha 28 Şubat'ların olmaması için buralarda olduklarını vurgulayan Göktaş, "28 Şubat döneminde yapılan haksızlıkların unutulmaması ve benzer karanlık dönemlerin bir daha yaşanmaması için hep birlikte çalışacağımızı vurgulamak isterim." şeklinde konuştu.

Vali Rahmi Doğan ise 28 Şubat süreci başladığında yeni kaymakam olduğunu ve süreci en derinden yaşadığını kaydetti.

O sürecin en büyük mağdurunun Necmettin Erbakan olduğunu belirten Doğan, "Çok farklı bir süreçti, Türkiye'nin içerisinden yönetilmeyen, organize edilmeyen bir süreçti. Sonrasında baktığımızda aslında 28 Şubat'ın kimlerin önünü açtığını, kimilerine yol verdiğini daha iyi anlar hale geldik. 28 Şubat, 15 Temmuz, bunların hepsi dışarıdan opere edilmiş ve bu millete diz çöktürmek için planlanmış, kurgulanmış ve uygulanmış projelerdir. Maalesef bu projeleri uygulayanlar da kendi çocuklarımızı, bu milletin evlatlarını, bu milletin parasını, sermayesini kullanarak bunu yapmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, 1000 yıl bitmeyecek denilen sürecin, milletin ferasetiyle, dirayetiyle, çok kısa süre içinde tersine döndürüldüğünü dile getirerek, "Bu millet hak ettiği yere gelmiştir. Bugün Türkiye'nin etrafındaki ve bölgesindeki gücüne baktığımızda bunu çok daha iyi anlıyoruz." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci de programın başında izledikleri sinevizyonla geçmişi yaşayarak duygulandıklarını belirterek, derneğin kuruluş süreci ve yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından Göktaş'a plaket takdim edildi.

Siber güvenlik ödülü alan Dr. İbrahim Özçelik ile o dönemde mağdur olan öğretmenlere de şükran plaketi verildi.

Programa AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Müftüsü Mehmet Aşık, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.