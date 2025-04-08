YÖK'e Yürüyüş: Öğrenciler Haklarını Savunuyor - Son Dakika
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YÖK'e Yürüyüş: Öğrenciler Haklarını Savunuyor

Bilkent Üniversitesi öğrencileri, Yüksek Öğretim Kurumu'nun boykot çağrısı yapan öğrencilere yönelik uygulamaları teşvik etmesine karşı protesto yürüyüşü düzenledi. Öğrenciler, YÖK’ten ve iktidardan bağımsız kalacakları mesajını verdi.

08.04.2025 20:52  Güncelleme: 20:54
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HABER: Batuhan DÜKEL KAMERA: Dursun ALKAYA

(ANKARA)- Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) boykot çağrısı yapan öğrencilere ve akademisyenlere adli ve idari yaptırım uygulanmak için yazı göndermesi nedeniyle öğrenciler YÖK'e yürüdü. Öğrenciler adına basın açıklaması yapan Bilkent Üniversitesi öğrencisi Eylül Yolcu, "Üniversiteleri iktidarın ve YÖK'ün boyunduruğundan kurtaracağız. Üniversiteler ve memleketimiz bizimdir" ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası okullarda yapılan boykota destek veren öğrenci ve akademisyenlerle ilgili işlem yapılmasını istemesi nedeniyle Bilkent Üniversitesi öğrencileri, kampüslerinde toplanarak Doğu Kampüsü nizamiyesinden YÖK'e yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan öğrenciler yürüyüş sırasında "Bilkent faşizme mezar olacak", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" ve "Yaşasın öğrenci dayanışması" sloganları attı.

Hacettepe Üniversitesi ve TED Üniversitesi öğrencileri de YÖK'ün önüne gelerek protestoya destek verdiler. Çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA yürüyüş esnasında tedbir aldı.

"Ne YÖK ne de iktidar, örgütlü mücadelemiz karşısında durabilir"

Bilkent Üniversitesi öğrencileri adına YÖK'ün önünde basın açıklaması yapan Eylül Yolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerin birliğinden ve kampüslerimizden yükselttiğimiz direnişten rahatsız olan YÖK bizlerden korktuğunu açık bir şekilde göstermiş, boykot çağrısında bulunan öğrenci, akademisyen ve idari personel hakkında gerekli 'adli' ve 'idari'  işlem başlatacağını belirtmiştir.  Ancak ne YÖK ne de iktidar, örgütlü mücadelemiz karşısında durabilir. Haklarımıza ve özgürlüklerimize yönelik yapılan saldırıların karşısında üniversitelerde, kampüslerde her öğrencinin katılımcı olduğu mücadeleden, tüm ülkeye yayılan boykottan ve direnişten iktidarın ve YÖK'ün rahatsız olduğu çok açık. 12 Eylül faşist darbesinin mirası olarak ortaya çıkan bu kurum, bilim ve aydınlanmanın kaleleri olan üniversitlerimize kurulduğu günden beri açık bir saldırıyı sürdürmüş, gençlik tarafından sahiplenilen ilerici birikimi tasfiye etmeye çalışmıştır. Kampüslerinden sokaklara ülkenin dört bir yanında AKP'ye ve bu sömürü düzeninine karşı isyan eden ve sesini yükselten gençlik, hükümetin siyasi çıkarlarını korumayı kendine görev edinen ve üniversiteleri baskı altına alma işlevi gören YÖK'ün karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz.

"Baskı ve tutuklamalar gençlikte direnci baskılayamamıştır"

Halkın iradesine ve yurttaşlık haklarımıza yönelik saldırılara sesini yükselttiği için yüzlerce sıra arkadaşımız hukuksuzca gözaltına alınmış ancak bu baskı ve tutuklamalar gençlikte direnci baskılayamamıştır. Bizleri ve hocalarımızı YÖK eliyle tehdit eden ve hedef gösteren iktidar sahipleri bilsinler ki geleceğimiz ve demokratik bir ülke için verdiğimiz mücadelemiz baskı ve tehditlerinizle susturulamaz.

"Kampüslerimizden ve sokaklardan mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz"

Üniversite bileşenlerine yönelik yapılan bu tehdit açıklamasını tanımıyoruz. Gençliği 'aşırı grup' ve 'yasadışı örgüt' yaftalarıyla marjinelleştirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz.  Son haftalarda olduğu gibi, bulunduğumuz her alandan dayanışma içerisinde, tüm arkadaşlarımızın katılımcı olduğu kampüslerimizden ve sokaklardan mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz.

"Üniversiteler ve memleketimiz bizimdir"

Üniversitelerimizi YÖK'ün ve iktidarın gerici saldırılarına karşı savunacak; memleketimizi eşit, özgür ve aydınlık yarınlara taşıyacağız. Üniversiteleri iktidarın ve YÖK'ün boyunduruğundan kurtaracağız. Üniversiteler ve memleketimiz bizimdir."

Kaynak: ANKA

Bilkent Üniversitesi, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'e Yürüyüş: Öğrenciler Haklarını Savunuyor - Son Dakika

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