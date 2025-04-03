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YÖK'ten Çip İhracı Müjdesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi, sanayi işbirliğiyle ürettiği çipleri birçok ülkeye ihraç etti.

03.04.2025 12:46
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Necmettin Erbakan Üniversitesi ve sanayi işbirliğiyle elektronik, optik ve elektro-optik aygıtların kalibrasyon ölçümünde kullanılmak üzere üretilen çiplerin birçok ülkeye ihraç edildiğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, üniversitelerde üretilen bilimin, sanayi sektörüyle bir araya getirilmesinin Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişimine büyük katkı sağladığı belirtildi.

Üniversite-sanayi işbirliğinin güzel örneklerinden birinin de Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, üniversite bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde (BİTAM) sanayi işbirliğiyle elektronik, optik ve elektro-optik aygıtların kalibrasyon ölçümünde kullanılmak üzere üretilen çiplerin, dünyanın pek çok ülkesine ihraç edildiği kaydedildi.

"Öğrencilerimizin istihdam edilebilirliklerini güçlendirmek önceliklerimizden biri"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversiteleri yalnızca akademik araştırmalar yapan kurumlar olarak değil, ülkenin ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlayan yapılar olarak gördüklerini belirterek, "İş dünyası ile üniversiteler arasındaki işbirliklerini artırmak ve öğrencilerimizin istihdam edilebilirliklerini güçlendirmek en büyük önceliklerimizden biridir." ifadesini kullandı.

Çip üretimi projesinin araştırmacılarından Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Doğan ise çipleri, aralarında ABD, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın da bulunduğu, yarı iletken sektöründe faaliyet gösteren pek çok ülkeden firmanın sipariş ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Necmettin Erbakan, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, İhracat, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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