YÖK'ten Yeni Üniversite Programları Müjdesi - Son Dakika
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YÖK'ten Yeni Üniversite Programları Müjdesi

03.06.2025 12:22
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Erol Özvar, YKS adaylarına yeni programlar ve destek mesajı verdi, başarı diledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik yönetimi, yenilenebilir enerji teknolojileri, çevre ve kaynak yönetimi, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri ile yeşil ekonomi gibi stratejik alanlarda yeni programların üniversitelerde öğrencileri beklediğini bildirdi.

Özvar, 21-22 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara ve ailelerine yönelik mesaj yayımladı.

Adaylara başarılar dileyen Özvar, "Bu yıl YKS'ye 2 milyon 560 bin 640 kişi başvurdu. Bunlardan 1 milyon 375 bin 383'ünü kız, 1 milyon 185 bin 257'si ise erkek adaylardan oluştu." bilgisini verdi.

Özvar, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran aday sayısının 1 milyon 721 bin 52, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuranların sayısının ise 215 bin 447 olduğunu aktardı.

Adaylardan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan öğrenci sayısının 831 bin 487 olduğunu kaydeden Özvar, bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra geçmişte herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeyen aday sayısının ise 1 milyon 102 bin 955 olduğunu bildirdi.

Adayların zorlu ve yoğun hazırlık sürecinden geçtiğini anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Bu süreçte gösterdiğiniz gayret ve azmi çok iyi biliyorum. Heyecanınızı yürekten paylaşıyor, geleceğinizi güvenle inşa etmeniz için bizler de sizler gibi durmadan çalışıyoruz. Üniversite hayatı sadece bir eğitim süreci değil, aynı zamanda kendinizi keşfetme, yeteneklerinizi geliştirme ve geleceğe sağlam adımlarla ilerleme fırsatıdır. Üniversitede bilgi ve becerilerinizi artırmanın yanı sıra sosyal çevrenizi genişletmeyi, farklı bakış açıları kazanmayı, üniversite hayatını dört duvardan ibaret görmeyip kendinizi daha fazla geliştirmeyi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hayata hazırlanmayı hedeflemelisiniz."

YÖK olarak gençlerin sadece üniversiteye yerleşmesini değil, aynı zamanda bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırarak istihdama kolaylıkla katılabilmelerini öncelediklerini vurgulayan Özvar, "Kaliteli bir yükseköğretime erişiminizden yetkin, donanımlı bireyler olarak mezun olmanıza kadar sürecek üniversite hayatınız için gereken tüm hazırlıkları yaptık." ifadesini kullandı.

"Yenilikçi eğitim modelleri geliştiriyoruz"

İş gücü piyasasının ve sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, çağın gerekliliklerini karşılayan yeni ve dinamik bölümler açtıklarını, zengin içerikli, geniş imkanlar sunan program seçeneklerinin adayları beklediğini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Başta yapay zeka olmak üzere bilişim temelli teknolojilerde önemli adımlar attık. Şimdi bu alanlarda yeni programlar açarak ve mevcutları güçlendirerek, bilişim ve yapay zeka temelli eğitim seçeneklerini çoğaltmaya devam ediyoruz. Siber güvenlik alanındaki programların sayısını artırıyoruz. Yine sağlıkta ve tarımda dijital dönüşümü destekleyecek yenilikçi eğitim modelleri geliştiriyoruz. Yeşil ve sürdürülebilir teknolojiler alanında da program açma ve müfredat yenileme seferberliği devam ediyor. İklim değişikliği, sürdürülebilirlik yönetimi, yenilenebilir enerji teknolojileri, çevre ve kaynak yönetimi, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri ve nihayet yeşil ekonomi gibi stratejik alanlarda da yeni programlar üniversitelerimizde sizleri bekliyor. Sizlere kaliteli ve donanımlı bir yükseköğretim hayatı sunacağımızı ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek bireyler olarak sizleri mezun etmek üzere tüm üniversitelerimizle birlikte büyük gayret ve heyecan içinde olduğumuzu bilmenizi isterim."

Adaylardan sadece sınava odaklanmalarını isteyen Özvar, öğrencilerin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına yürekten inandığının altını çizdi.

Sınava girecek adayların ailelerine de seslenen Özvar, "Evlatlarınız için gösterdiğiniz emek ve destek, onların en büyük güvencesi oldu. Onlara inandığımızı hissettirmek ve sınav kaygılarını hafifletmek fevkalade önemli. 'Senin yanındayız.' demek bile onların özgüvenlerini artıracaktır. YKS, hayatlarının sadece bir durağıdır, sonuç ne olursa olsun, önlerinde uzun ve fırsatlarla dolu gelecek var. Onlara güvenip destek olmaya devam ettikçe hiç şüphe yok başarıya ulaşacaklardır. Biz adaylarımıza güveniyor ve inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erol Özvar, sınava girecek tüm adayların ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

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