YÖK, vakıf üniversitelerine eğitim öğretim ücretleri konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika
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YÖK, vakıf üniversitelerine eğitim öğretim ücretleri konusunda uyarıda bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerine eğitim öğretim ücretlerinin dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak belirlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. YÖK, ücretlerin tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, eğitim öğretim ücretlerinde beklenmedik artışlar yapılmaması ve ilave ücret taleplerinde bulunulmaması gerektiği ifade edildi.

17.07.2024 11:43
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf üniversitelerine "Eğitim öğretim ücretleri dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmeli, ücretler tercih ve yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmeli." uyarısında bulundu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih döneminin başlangıcı öncesinde YÖK Başkanı Erol Özvar'ın imzasıyla vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim öğretim ücretleri konusunda yazı gönderildiği bildirildi.

Özellikle öğrencilerin tercihlerinde ve sonraki yıllarda da kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edip etmeme konusunda göz önünde bulundurdukları kriterlerin başında öğrenim ücretlerinin geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere devlet üniversitelerinde 2011-2012 akademik yılından beri birinci öğretimdeki öğrencilerden katkı payı alınmıyor. Yine bilindiği gibi vakıf yükseköğretim kurumları kazanç amacına yönelik kurulamaz.

Adayların kaydolacakları programın tamamlanma süresi boyunca yaklaşık güncellenme oranları ile öğrenim ücretlerini bilmek istemeleri, sürpriz veya beklenmedik bir ücret değişikliği ile karşılaşmak istememeleri son derece haklı ve meşru bir taleptir."

YÖK'ün aldığı kararlar

Açıklamada, Kurul'un 10 Temmuz'daki toplantısında, vakıf yükseköğretim kurumlarının, eğitim öğretim ücretlerini belirlerken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin aldığı kararlara de yer verildi.

Buna göre, vakıf üniversitelerinden eğitim öğretim ücretleri belirlenirken dikkat etmeleri istenen hususlar şunlar:

"Ücretler dönemsel değil, yıllık ve tayin edilmiş bir miktar olarak tespit edilmeli, ücretler tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak ve her bir adayın kolayca ulaşabileceği şekilde ilan edilmeli.

İlk kayıt esnasında öğrenciye taahhüt edilmiş eğitim öğretim ücreti artış oranları aşılmamalı ancak her halükarda yapılacak artışlarda en çok Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama oranı esas alınmalı ve bu kapsamdaki güncellemeler resmi internet sitelerinden duyurulmalı.

Kayıt döneminden sonra her ne ad altında olursa olsun açıkça ilan edilmemiş ilave/beklenmedik ücret ve ücret artışı talebinde bulunulmamalı.

İlan edilen eğitim ve öğretim ücretlerinde TÜFE üzerinden resmi güncelleme oranları dışında herhangi bir ilave değişiklik yapılmamalı ve alınacak bu yöndeki kararlar uygun zamanda ve elverişli araçlarla tüm öğrencilerle paylaşılmalı."

YÖK Başkanı Özvar imzasıyla gönderilen yazıda, vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetlerinin, eğitim öğretim ücretlerini YÖK'ün bu kararı doğrultusunda belirlemelerinin istendiği belirtildi.

Kaynak: AA

Vakıf, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK, vakıf üniversitelerine eğitim öğretim ücretleri konusunda uyarıda bulundu - Son Dakika

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