YÖKAK, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesini genişletiyor - Son Dakika
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YÖKAK, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesini genişletiyor

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP) ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesinin değerlendirilmesi ve akreditasyonun sağlanması için çalışmalarını tamamladı. UKAP, Türkiye'de uygulanan akreditasyon modelinin yurt dışında kullanılmasını mümkün kılarak, yükseköğretim kurumları için akreditasyon kararı verilebilecek. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, UKAP'ın tanınması için gerekli sürecin sonbaharda tamamlanmasının planlandığını belirtti. YÖKAK, 2028'e kadar akreditasyon programı kapsamında Türkiye'de yüzde 90'ın üzerine çıkmayı hedeflemektedir.

02.07.2024 13:21
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Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) kalite güvencesi çalışmalarını yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde genişletiyor.

YÖKAK'tan yapılan açıklamaya göre, kurulun ilk yurt dışı faaliyeti olarak sunulan Uluslararası Kurumsal Akreditasyon Programı (UKAP) yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesinin değerlendirilmesi ve akreditasyonun sağlanması için gerekli mevzuat altyapısı çalışmalarını tamamladı.

UKAP, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarının Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvencesi İlke ve Standartlarına (ESG) uyumu için geliştirilen ve Türkiye'de 73 üniversitede uygulaması tamamlanan akreditasyon modelinin yurt dışında kullanılmasını mümkün kılacak.

UKAP ile "yönetişim ve kalite", "eğitim ve öğretim", "araştırma ve geliştirme" ile "toplumsal katkı" başlıkları altında toplam 14 ölçüt ve 46 alt ölçütten oluşan bir değerlendirme sisteminde planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma basamaklarından oluşan olgunluk düzeyi değerlendirmesi yapılarak, yükseköğretim kurumları için akreditasyon kararı verilebilecek.

"Sonbaharda tamamlanması planlanıyor"

Program hakkında bilgi veren YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, UKAP'ın, YÖKAK'ın üye olduğu çatı kuruluşlar Avrupa Yükseköğretimde Kalite Ajansları Birliği (ENQA) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşu (EQAR) tarafından tanınması için gerekli sürecin bu sonbaharda tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Kocabıçak, UKAP'ın, değerlendirilen kurumun "yönetişim ve kalite", "eğitim-öğretim", "araştırma" ve "toplumsal katkı" süreçlerinde kaynak ve yetkinlik yönetimi, izleme ile iyileştirme süreçleri, paydaş katılımı ve kapsayıcılığı, iç kalite güvence sistemindeki güçlü yönler ve iyileştirme alanlarını ortaya çıkaran özgün yapısının hızla değişen yükseköğretim ortamında kalite güvence sisteminin sürdürülebilirliği ve rekabet avantajını koruma yolları konusunda yol gösterecek bir akreditasyon uygulaması olduğunu vurguladı.

YÖKAK'ın Nisan 2024 itibarıyla Kurumsal Dış Değerlendirme Programı ile Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının yaklaşık yüzde 92'sini, UKAP ile yüzde 36'sını değerlendirdiğini belirten Kocabıçak, 2028'e kadar akreditasyon programı kapsamında Türkiye'de yüzde 90'ın üzerine çıkmayı planladıklarını, elde edilen saha tecrübesini daha geniş bir coğrafyaya sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

UKAP kapsamındaki ilk saha uygulamalarının bu yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA

Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖKAK, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesini genişletiyor - Son Dakika

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