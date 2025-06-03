Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Önlemleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kumburgaz Kavşağı ile D-100 devlet yolu arasındaki bağlantı kolunda üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Kumburgaz Kavşağı'ndan otoyola çıkışlar ve buraya girişler trafiğe kapatıldı.

İzmir Çeşme Otoyolu'nun 8-13. kilometrelerinde Narlıdere- Güzelbahçe kavşaklarındaki aydınlatma işleri sebebiyle 00.00-05.00 saatlerinde Çeşme istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanacak.

Konya-Karaman- Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

Düzce- Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Niğde yolunun 2-8. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Niksar yolunun 24-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun Niksar istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ- Tunceli yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlıyor.

Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Burdur- Antalya yolunun 44-45. kilometrelerinde Altınkale Köprülü Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.