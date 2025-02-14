Yolcu, Fenalaşan Şoförü Durdurdu - Son Dakika
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Yolcu, Fenalaşan Şoförü Durdurdu

Yolcu, Fenalaşan Şoförü Durdurdu

İzmit'te yolcu Erkan Macak, fenalaşan otobüs şoförünü durdurarak kazayı önledi.

14.02.2025 17:48
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sürücüsü direksiyon başında fenalaşan özel halk otobüsünü durduran yolcu Erkan Macak, yaşadıklarını paylaştı.

İzmit ile Derince arasında çalışan 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsü sürücüsünün, 12 Şubat'ta direksiyon başında fenalaşması üzerine aracı durduran yolcu Macak, gazetecilere, otobüse bindikten sonra şoförün kendisine midesini üşüttüğünü söylediğini aktardı.

Macak, otobüsün durağa varmadan bir otobüse çarptığını belirterek "Şoför kendinden geçmiş, arabayı bariyere vurdu. Ben de toparlayacak zannediyorum. Sonuçta kaza yaptık. Baktım, kendine gelmiyor. Arabanın içerisinde 'Ağabey' diye bağırdım, ses yok. Gidip şoförü uyandırmaya, kaldırmaya çalıştım. Bir elle direksiyonu tuttum, diğer elimle şoförü uyandırmaya çalıştım, uyanmadı." diye konuştu.

Sürüklenerek yaklaşık 1,5 kilometre seyrettiklerini anlatan Macak, "Araba dursun diye bariyerlere vurdum. Sonra bariyerden arabayı kurtardık, normal yöne döndük. Hafif zıpladığı zaman şoförün gazda sıkışan ayağı çekildi. Biraz yavaşlayınca kontağı kapattık. Ondan sonra itfaiye, polis, ambulans geldi. Benlik bir durum yok, Allah bize yardım etti." ifadelerini kullandı.

Macak, korktuklarını dile getirerek kimsenin böyle bir durumla karşılaşmamasını diledi.

Yaralı otobüs şoförünü hastanede ziyaret ettiğini aktaran Macak, şoförün başını cama vurduğunu, kırılan parçaların yüzüne geldiğini söyledi.

Olay

İzmit ile Derince arasında çalışan 41 J 0270 plakalı özel halk otobüsü, sürücüsü M.Y'nin 12 Şubat'ta D-100 kara yolu Serdar Mahallesi mevkisinde direksiyon başında fenalaşması sonucu B.K. idaresindeki 41 BR 428 plakalı belediye otobüsüne çarpmıştı.

Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere sürterek bir süre ilerleyen araç, içindeki tek yolcunun müdahalesiyle durdurulmuştu.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilmişti.

Kaza anı, otobüsün araç iç ve dış kameralarınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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