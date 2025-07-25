Yolcu Hediyesiyle Arıcılığa Başladı - Son Dakika
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Yolcu Hediyesiyle Arıcılığa Başladı

25.07.2025 11:12
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Bayram Ali Akyıldız, bir yolcudan hediyeye arı kovanıyla 38 yıldır arıcılık yapıyor.

Rize- Erzurum arasında dolmuşçuluk yaparken bir yolcusunun hediye ettiği arı kovanıyla sektör değiştiren Bayram Ali Akyıldız, 38 yıldır eşiyle İspir'de arıcılık yapıyor.

Erzurum'da onlarca gezgin arıcıyı misafir eden İspir'in Güneyköy mevkisine 1987'de Rize'den gelen 65 yaşındaki Bayram Ali Akyıldız, o günden beri her yıl eşiyle yılın 6 ayını burada geçiriyor.

Gençlik yıllarında Rize-Erzurum arasında dolmuşçuluk yaparken yaşlı bir yolcusunun hediye ettiği arı kovanıyla bölgede arıcılığa başlayan Akyıldız, yıllardır İspir'de hem yeni işi hem de doğal yaşamıyla mesleğini sürdürmenin huzurunu yaşıyor.

Bir dedenin hediyesiyle başlayan meslek

Güneyköy mevkisinde 38 yıldır arıcılık yapan Akyıldız, AA muhabirine, mesleğe tesadüfen başladığını, sağlığı el verdiği müddetçe de sürdüreceğini söyledi.

1987'den itibaren 10 ila 50 kovanla da olsa aynı yere geldiğini anlatan Akyıldız, "O tarihlerde 23-24 yaşlarındaydım Rize-Erzurum arası dolmuş hattım vardı. İhtiyar bir dede yolcu olarak Rize'den arabama bindi, burada indirdim. Adamla ilgilendiğim için beni çok sevdi. 'Oğlum buradan her geçince bana uğrayacaksın ilk çıkan oğulum da senindir' dedi. 3 gün sonra uğradığımda 'Al evladım, arıların bunlar' dedi. Benim arıcılığım böyle başladı. Şimdi yaşım 65. O günden beri bu yöredeyim. Yolcu olarak gelen dedenin bana hediye ettiği arılarla başladık. Bu iş bize o dedenin hatırası oldu." dedi.

Yılın 5-6 ayını bölgede arıcılık yaparak geçirdiklerini, yöreye alıştıklarını, ağır bir işlerinin olmadığını belirten Akyıldız, günlerinin diğer arıcı komşularıyla keyifle geçtiğini belirtti.

"Gün geliyor 20-30 arı ısırıyor ama aldırış etmiyoruz"

Arıcılıktan o günden sonra hiç kopmadığını dile getiren Akyıldız, "Allah izin verirse, can çıkana kadar buralardayız. Arıyla irtibatım iyi, memnunum. Arı bana vursa da ben zevk alıyorum. Gün geliyor 20-30 arı ısırıyor ama aldırış etmiyoruz." dedi.

Bal ürettiği yaylanın da arıcılık için çok uygun olduğunu, sektörün bölgede geliştiğini işaret eden Akyıldız, "Bu bölge son 30 senede değişti. 3 barakam vardı şimdi sadece bizim barakanın etrafında 13 baraka var. Maksat arı gibi ama derdimiz arı değil. Bizim için tatil gibi oluyor." diye konuştu.

35 yıldır eşine yardım etmek için yaylaya geliyor

Bayram Ali Akyıldız'ın eşi Sunay Akyıldız ise 35 yıldır eşine yardımcı olduğunu belirtti.

Büyüttükleri çocuklarının İstanbul ve Kanada'da yaşadığını bildiren Akyıldız, "Alerjim olduğu için arının içine giremiyorum ama eşim bal sağımını bensiz yapamaz. 35 senedir ben de onunla geliyorum, artık alıştık. Çay bittiğinde ne zaman gideceğiz diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Akyıldız, erzurum, Ekonomi, Güncel, İspir, Yaşam, Rize, Son Dakika

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