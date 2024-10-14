Yolcu Otobüsünde Deve Kuşu Yavruları Ele Ge geçti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, yolcu otobüsünün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçede yapılan yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Otobüsün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirdi.
Deve kuşu yavruları İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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