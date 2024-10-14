Yolcu Otobüsünde Deve Kuşu Yavruları Ele Ge geçti - Son Dakika
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Yolcu Otobüsünde Deve Kuşu Yavruları Ele Ge geçti

Yolcu Otobüsünde Deve Kuşu Yavruları Ele Ge geçti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir yolcu otobüsünde 6 deve kuşu yavrusu bulundu ve koruma altına alındı.

14.10.2024 13:16
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, yolcu otobüsünün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ilçede yapılan yol kontrol uygulamasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüsün bagajında 6 deve kuşu yavrusu ele geçirdi.

Deve kuşu yavruları İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yolcu Otobüsünde Deve Kuşu Yavruları Ele Ge geçti - Son Dakika

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