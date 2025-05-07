Uçak içi güvenlik için yeni kararlar! Uymayanlar kara listeye alınacak - Son Dakika
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Uçak içi güvenlik için yeni kararlar! Uymayanlar kara listeye alınacak

Uçak içi güvenlik için yeni kararlar! Uymayanlar kara listeye alınacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, yasak olmasına rağmen uçak içerisinde duman çıkaran cihaz veya sigara gibi mamulleri kullanan yolcu sayısına önemli bir artış tespit edildiğini ve ilave tedbirler alındığını açıkladı. Buna göre, uçuş güvenliğini riske atan yolcular hakkında tutanak düzenleneceği ve kurallara uymayan yolcuların kara listeye alınarak uçuşlara kabul edilmeyeceği belirtildi.

07.05.2025 21:49
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), son günlerde kendilerine gelen yazılı ve sözlü yolcu ve havayolu şikayetlerini inceledi.

Uçak İçi Güvenlik İçin Yeni Tedbirler Alındı

EN SIK YAŞANAN İHLALLER TEK TEK SIRALANDI

Kurumun resmi internet sitesinden yapılan "Yolcu Anonsları" başlıklı genelgede, uçuş denetimleri sonucunda yolcu kaynaklı olaylarda ciddi artış gözlemlendiği açıklandı. En sık yaşanan olaylar arasında yolcuların yasak olmasına rağmen elektronik sigara veya tütün ürünleri kullanan, sefer esnasında uçuş güvenliğini riske ederek kemer ikaz ışıkları sönmeden yerinden kalkan, koridorda gezen ve baş üstü dolapları açan yolcuların olduğu açıklandı.

Uçak İçi Güvenlik İçin Yeni Tedbirler Alındı

KARA LİSTEYE ALINABİLİRSİNİZ

SHGM, uyarıları dikkate almayan yolcular hakkında, 'Kural tanımaz yolcu tespit tutanağı' düzenlenmesini istedi. Kural tanımaz yolculara idari para cezası yanında, havayolu şirketleri tarafından kara listeye alınarak uçuşlara kabul edilmeme şeklinde cezalar da veriliyor. Ayrıca SHGM tarafından, uçuş esnasında kabin memurlarının belirli konularla ilgili sürekli anons yaparak yolcuları bilgilendirmesi de istendi.

Kaynak: DHA

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