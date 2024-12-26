Yolda Çalışmalar, Trafik Kontrolü Gerekiyor - Son Dakika
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Yolda Çalışmalar, Trafik Kontrolü Gerekiyor

Karayollarındaki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve hız kontrolü yapması isteniyor.

26.12.2024 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu'nun Köşk- Yenipazar kavşakları 14. kilometresindeki patlatmalı yapım çalışması nedeniyle 12.00-13.00 saatlerinde Aydın ve Denizli istikametlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kınalı- Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 30-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 44-45. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zonguldak- Devrek ayrımı-Çaycuma- Bartın yolunun 20-21. kilometrelerinde Ecekler Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 23. kilometresindeki Yoroz Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ekonomi, Güncel, trafik, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

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