Yolda Kalan Minibüsü Yolcular İtti

Güncel

YOLDA KALAN MİNİBÜSÜNÜ YOLCULAR İTTİ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Öte yandan, sabah saatlerinde kayarak ilerleyemeyen yolcu minibüsü, buzlanan yolda hareket edemedi. Yolcular, araçtan inerek minibüsü itmeye çalıştı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.