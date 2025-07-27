Yolda Madeni Yağ Kazası

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yola dökülen madeni yağ nedeniyle karayolunda ulaşım aksadı. Ekiplerin müdahalesiyle yol kontrollü şekilde tekrar trafiğe açıldı.

Olay, Gercüş ilçesi Ayrancı Geçidi rampasında meydana geldi. Rampanın belirli bir bölümüne nasıl döküldüğü belirlenemeyen madeni yağ nedeniyle yol kayganlaştı. Durumu fark eden sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak yol ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı kumlama ve temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber -Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA