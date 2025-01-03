Yoncalı Barajı'nda Işık Göründü - Son Dakika
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Yoncalı Barajı'nda Işık Göründü

Yoncalı Barajı\'nda Işık Göründü

Malatya'daki Yoncalı Barajı'nın sulama tünelinde ışığa 562 metre kaldı, tarımsal verim artacak.

03.01.2025 15:16
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Malatya'da Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce (DSİ) yapımı devam eden Yoncalı Barajı Yoncalı İsale Sulama Tünelinde ışığın görülmesine 562 metre kaldı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, inşaatı tamamlanan Malatya Yoncalı Barajında, iletim tünelinin tamamlanmasının ardından su tutulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Yoncalı sulaması isale tüneli kazı çalışmalarında sona doğru gelindiğini belirtti.

Yoncalı sulaması isale tünelinin 9 bin 62 metre uzunluğunda ve 4,5 metre iç çapında olduğunu aktaran Balta, "Tünel delme makinesiyle 8 bin 500 metre tünel açılmış olup ışığın görünmesine 562 metre kaldı. Temelden 98 metre yüksekliğinde, 114 milyon metreküp su biriktirme hacminde ve 2,25 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip Malatya Yoncalı Barajının diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Bununla birlikte projenin tamamlanmasıyla bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak." ifadelerini kullandı

İsale tünelinin tamamlanmasıyla 174 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanacağını, 2024 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 698 milyon lira gelir artışı sağlanacağının bildiren Balta, 17 bin 409 kişinin ise tarımda istihdam edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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