Yönetmen Şerif Gören Hayatını Kaybetti

1944 yılında doğan Şerif Gören, "Yol", "Kurbağalar", "Yılanların Gücü", "Sen Türkülerini Söyle", "Almanya Acı Vatan", "Endişe", "Deprem", "Katırcılar", "Amerikalı", "Derman", "Gelincik", "On Kadın", "Nehir", "Tomruk", "Firar" ve "Herhangi Bir Kadın"ın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin yönetmenliğini yaptı.

Senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı, Şerif Gören'in yönettiği "Yol" filmi, 1982'deki Cannes Film Festivalinde "En İyi Film" seçilip Altın Palmiye Ödülü kazanmış ve bu ödülü alan ilk Türk filmi olmuştu. Ödül, Türk sinema tarihinde kazanılan en önemli ödüllerden birisidir.

Şerif Gören, ayrıca 1973'te Sinema İşçileri Sendikası'nı kurarak başkanlığını üstlendi.