Yönetmen Şerif Gören Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yönetmen Şerif Gören Hayatını Kaybetti

Ünlü yönetmen Şerif Gören, hastanede yaşamını yitirdi. Anma töreni yarın gerçekleştirilecek.

08.12.2024 13:24
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(İSTANBUL)- "Yol", "Kurbağalar", "Yılanların Öcü" gibi pek çok filmde imzası bulunan yönetmen Şerif Gören tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gören için yarın Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlenecek.

Geçtiğimiz ay evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve  entübe edilen Yönetmen Şerif Gören, 80 yaşında hayatını kaybetti. Gören için yarın saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni düzenlenecek. Gören, anma töreninin ardından Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

1944 yılında doğan Şerif Gören, "Yol", "Kurbağalar", "Yılanların Gücü", "Sen Türkülerini Söyle", "Almanya Acı Vatan", "Endişe", "Deprem", "Katırcılar", "Amerikalı", "Derman", "Gelincik", "On Kadın", "Nehir", "Tomruk", "Firar" ve "Herhangi Bir Kadın"ın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin yönetmenliğini yaptı.

Senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı, Şerif Gören'in yönettiği "Yol" filmi, 1982'deki Cannes Film Festivalinde "En İyi Film" seçilip Altın Palmiye Ödülü kazanmış ve bu ödülü alan ilk Türk filmi olmuştu. Ödül, Türk sinema tarihinde kazanılan en önemli ödüllerden birisidir.

Şerif Gören, ayrıca 1973'te Sinema İşçileri Sendikası'nı kurarak başkanlığını üstlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yönetmen Şerif Gören Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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