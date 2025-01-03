Yoon Suk Yeol'a Destek Gösterisi

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Güney Kore'de Devlet Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan Yoon Suk Yeol'u destekleyen yüzlerce kişi gösteri düzenledi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul'deki başkanlık konutu yakınında toplanan yüzlerce kişi, devlet başkanını tutuklama kararını protesto etti.

Sayıları 1000'i aşan göstericiler, Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) Yoon'un tutuklanmasına ilişkin kararına tepki gösterdi.

CIO'un tutuklama kararının "yasadışı" olduğu eleştiren göstericiler, "CIO'yu tutuklayın" sloganları attı.

Gösterinin düzenlendiği alanda yaklaşık 2 bin 700 polisin katılımıyla geniş güvenlik önlemleri alındı.

CIO, 3 Aralık'taki kısa süreli sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında Yoon hakkında çıkarılan tutuklama emrinin infazının, Başkanlık Güvenlik Servisi ile girilen açmaz sebebiyle askıya alındığını açıklamıştı.

Yoon, 1 Ocak'ta, azledilmesine tepki göstermek için başkanlık konutunun önünde toplanan destekçilerine, "ülkeyi korumak için sonuna kadar mücadele edeceğim" mesajını iletmişti.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2023 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığı vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.