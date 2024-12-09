Yoon Suk Yeol'a Seyahat Yasağı

SEUL, 9 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore Adalet Bakanlığı, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a ülke dışına çıkma yasağı getirdi.
Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre söz konusu karar, Üst Düzey Yetkililerin Yolsuzluk Soruşturmaları Ofisi'nin Yoon'a seyahat yasağı getirilmesi talebinde bulunmasının ardından bir saat içinde alındı.
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