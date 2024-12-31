Yoon Suk-yeol Hakkında Tutuklama Emri

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ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Güney Kore ortak soruşturma birimi salı günü yaptığı açıklamada, Güney Kore mahkemesinin görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol hakkında tutuklama ve başkanlık konutunda arama çıkardığını bildirdi.

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Güney Kore mahkemesi görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol hakkında tutuklama ve başkanlık konutunda arama emri çıkardı.

Üst Düzey Yetkililer için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Ulusal Soruşturma Ofisi ve Savunma Bakanlığı'nın Soruşturma Merkezinden oluşan soruşturma birimi, salı günü yaptıkları açıklamada, Yoon hakkında çıkarılan tutuklama ve arama emrinin sabah saatlerinde teyit edildiğini bildirdi.

Böylece, ülkenin modern tarihinde ilk kez görevdeki bir devlet başkanı hakkında tutuklama emri çıkarılmış oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).