Yoon Suk Yeol'un Duruşması Başladı - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol'un Duruşması Başladı

Güney Kore'deki Yoon Suk Yeol'un duruşması başladı, mahkeme 24 Mart'ta devam edecek.

20.02.2025 11:19
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Güney Kore'de, 2024'teki sıkıyönetim ilanının ardından başlatılan soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, "ayaklanma" suçlamasıyla hakkında açılan ceza davasının ilk duruşmasına katıldı.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde yerel saatle 10.00'da başlayan duruşma 13 dakika sürerken hakim, yargılamanın 24 Mart'taki ikinci duruşmada devam etmesine karar verdi.

Sanığın katılımının zorunlu olmadığı ilk duruşmada Yoon, mahkemeye siyah takım elbise ve kırmızı kravatla geldi.

Duruşmada Yoon'un avukatları, dava dosyasını henüz tam olarak incelemedikleri gerekçesiyle suçlamalarla ilgili savunmalarını ileriki bir tarihte yapacaklarını belirtti.

Yoon'un avukatlarının, tutuklama şartlarının ortadan kalktığı gerekçesiyle yaptığı tutuksuz yargılama talebi ise mahkeme tarafından incelemeye alındı.

Öte yandan, duruşma öncesinde çok sayıda kişi, mahkeme yakınlarında yaptığı gösteride, Yoon'un serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin yaptığı oylamada bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici olarak uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık 2024'teki oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmiş, Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.

Kaynak: AA

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