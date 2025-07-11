Yoon Suk Yeol'un Evine Baskın

Güney Kore'de, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un evine 2023'teki bir askeri soruşturmaya müdahil olup olmadığıyla ilgili soruşturma kapsamında baskın düzenlendi.

Yonhap'ın haberine göre, Temmuz 2023'te şiddetli yağışlar sonucu taşan derenin sularına kapılarak hayatını kaybeden Onbaşı Chae Su-geun'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Buna göre, Onbaşı Chae'nin ölümüne dair açılan ilk soruşturmaya müdahil olup olmadığı kapsamında Yoon'un evine baskın düzenlendi.

Yaklaşık 3 saatlik arayışın ardından bir telefon ele geçirildiği bilgisini paylaşan yetkililer, aynı zamanda soruşturma kapsamında 10 konuma daha baskın düzenlendiğini kaydetti.

Olay

Onbaşı Chae Su-geun, Temmuz 2023'te başkent Seul'un 161 kilometre güneydoğusundaki Yecheon kentinde arama görevindeyken taşan derenin sularına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Deniz Piyade Teşkilatı, olayla ilgili soruşturma sonucunda Onbaşı Chae'nin eski komutanı Lim Seong-geun ve diğer 7 askeri yetkilinin, taksirle öldürme ve diğer suçlamalarla polise sevk edilmesini istemişti.

Dönemin Savunma Bakanı Lee Jong-sup'un bu talebi onayladığı ancak daha sonra Yoon'un baskısıyla kararını değiştirdiği iddia edilmişti.