Yorgun Mermi İle Yaralanan Adamın Tedavisi Devam Ediyor

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Ordu'nun Ulubey ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden Ali Duran Şeker'in (49) tedavisi devam ediyor.

Ohtamış Mahallesi'nde, 14 Eylül'de ailesiyle komşu ziyaretinden dönerken başına yorgun mermi isabet eden Şeker, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edildi.

Başarılı geçen ameliyatın ardından durumunun iyiye gittiği belirtilen Şeker'in servisteki tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor.