Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı - Son Dakika
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Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

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Youtube'daki bir programda "alt sınıf" olarak adlandırdığı kesime karşı "order 66 (toplu katliam)" çağrısında bulunan İlker Canikligil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.03.2025 19:27  Güncelleme: 20:25
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir video içeriğinde 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'toplu katliam' çağrısında bulunması ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle yönetmen ve YouTube yayıncısı İlker Canikligil hakkında re'sen soruşturma başlattı.

İLKER CANİKLİGİL İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Canikligil, 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Canikligil sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Canikligil, YouTube kanalında bir taksiciyle olan sohbetini aktarmış ve 'alt sınıf' olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars film serisindeki gibi 'Execute Order 66' (toplu katliam) uygulama çağrısında bulunmuştu. Canikligil, şu ifadeleri kullanmıştı: "Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla 'reis' diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; 'Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek'... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; 'Execute Order 66'."

Canikligil, ayrıca sosyal medya hesabından da, "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" paylaşımında bulunmuştu.

Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

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Son Dakika Güncel Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • yobaz deşen:
    adam fikir beyan etmiş radikal islam nasıl kelle seviyor siyasal islam para seviyor ise buda ona yakın normal yani 55 311 Yanıtla
  • Demet Yay:
    ????????????????isabetli olmuş duyduğum en en en güzel haberdi 251 51 Yanıtla
  • xzq87nvk78:
    Yağsız kazığı haketmiş dey….us 207 41 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Herkesi alıyorlar şaka gibi gerçekten 48 180 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    saray kendinden olmayan 75 milyonu içeri atcak 39 147 Yanıtla
  • Kemal:
    Bu temizlik çok sürer... 152 28 Yanıtla
  • EK6985EK:
    Devamke 148 31 Yanıtla
  • Berat null:
    herkes hak ettiği yerde 138 26 Yanıtla
  • 606060Sy:
    bayram temizliği hala devam ediyor ???? 125 22 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    şu yorumları okudukça gelecekten ümidi kesiyorum bizim acilen topluca ilkokuldan başlayıp tekrar eğitimden geçmemiz gerekiyor 68 61 Yanıtla
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SON DAKİKA: Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı - Son Dakika
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