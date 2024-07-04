Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki camilerde yaz Kur'an kurslarına 4 bini aşkın öğrenci kayıt yaptırdı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki camilerde başlayan yaz Kur'an kurslarına 4 bini aşkın öğrenci kayıt yaptırdı.

Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl tüm köyler dahil olmak üzere, ilçe genelinde 190'ın üzerinde cami ve Kur'an kursunda kayıtların yapıldığını ve öğrenci sayısının 4 bini geçtiğini söyledi.

Yaz Kur'an kurslarının 16 Ağustos'ta tamamlanacağını belirten Yaykın, "Müftülüğümüze bağlı 2024 yılı yaz Kur'an kurslarımız pazartesi günü 190 sınıf ve yaklaşık 4 bin öğrenci ile eğitim öğretime başladı. Kurslarımız sabah saat 09.00'da başlıyor öğle namazı sonrasında bitiyor. Çocuklarımız cemaatle birlikte öğle namazını kıldıktan sonra evlerine gidecek. Yaz Kur'an kurslarımıza 4 yaşından 22 yaşına kadar kayıt yapılmaktadır." dedi.

Velilerin çocuklarının küçük yaşta Kur'an öğrenmesini çok istediklerini, bu nedenle de kurslara büyük ilgi olduğunu anlatan Yaykın, tüm öğrencileri kurslara beklediklerini sözlerine ekledi.