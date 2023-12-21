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Yozgat'ta 11 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Yozgat'ta 11 hükümlü yakalandı

Yozgat'ta çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 11 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Yozgat\'ta 11 hükümlü yakalandı
21.12.2023 - 14:20,
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Yozgat'ta çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-20 Aralık'ta, hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.Ç, hakkında ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşınma, konut dokunulmazlığı ihlali, silahla tehdit ve kasten yaralama suçlarından 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş. ile çeşitli suçlardan 5 ay ile 3 yıl 3 ay 10 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 9 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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