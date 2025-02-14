Yozgat\'ta 17 Şüpheli Yakalandı

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Şefaatli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 40,3 gram esrar, 6,7 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 9'u, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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