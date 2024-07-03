Yozgat'ta Asansör Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

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Yozgat'ta asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan kadın yaşamını yitirdi.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen Hülya Uçar (57), asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.

Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.