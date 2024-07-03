Yozgat'ta Asansör Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti, 3 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yozgat'ta Asansör Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti, 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Yozgat\'ta Asansör Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti, 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Yozgat'ta bir apartmanda meydana gelen asansör kazasında, Hülya Uçar isimli kadın asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma kapsamında 2 apartman yöneticisi ile asansör firması yetkilisi gözaltına alındı.

03.07.2024 13:27
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Yozgat'ta asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan kadın yaşamını yitirdi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 2. katında duran asansörden inmek isteyen Hülya Uçar (57), asansörün hareket etmesiyle kabin ile duvar arasına sıkıştı.

Uçar'ın asansördeki eşi ve gelininin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uçar'ın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden alınan cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 apartman yöneticisi ile asansör firması yetkilisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta Asansör Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti, 3 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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