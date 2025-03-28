Yozgat'ta Çiftçiler Yağmur Duası Yaptı - Son Dakika
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Yozgat'ta Çiftçiler Yağmur Duası Yaptı

Yozgat'ın Topçu köyünde çiftçiler, kuraklık sonrası bereketli yağışlar için dua etti.

28.03.2025 19:05
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Yozgatlı çiftçiler mevsimin ilk yağmur duasına çıktı

YOZGAT - Yozgat'ın Topçu köyünde, kurak geçen 2025 kış mevsiminin ardından çiftçiler, bereketli yağışlar için yılın ilk yağmur duasını gerçekleştirdi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz'ün öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, çevre köylerden de katılım oldu. Yağışların mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle endişelenen çiftçiler, elbiselerini ters giyerek ve ellerini yere açıp toplu halde dua ederek Allah'tan rahmet niyazında bulundu.

Çiftçiler olarak ellerinden geldiğini yaptığını söyleyen Davut Kirazlı "Mahsullerimizi ektik, ilacımızı, gübremizi attık, gerisini Cenabı Allah'a havale ettik. Bugünde çiftçiler olarak yağmur duası yapacağız, inşallah duamız kabul olur" dedi.

Bölge çiftçilerinden Necati Duyar ise, yağışların bu sene az olduğunu söyleyerek düşüncelerini şöyle ifade etti: "Bu sene çok kurak geçti, kar ve yağmur hemen hemen hiç yağmadı gibi. İnşallah bol yağar yağmurumuz. İnşallah bu cemaatin içinde de bir evliya vardır. İnşallah onların hürmetine dualarımız kabul olur."

Lök köyünden yağmur duası için geldiğini söyleyen Şahin Gözükara ise 2025 yılında yağışlı bir mevsim beklediklerini ifade ederek, "2025 yılı kurak geçtiğinden ve bir damla yağmurumuz yağmadığından dolayı bugün yağmur duasına başkanımız davet etti. Yağmur duamızı yapacağız. İnşallah bol yağmurlar geçireceğiz. Bütün çiftçilere bereketli bir yıl dilerim" dedi.

Duaların ardından katılımcılar, Ramazan'ın manevi atmosferinde hep birlikte iftar yaptı. Çevre köylerden gelen vatandaşlar, yapılan duaların kabulünü dileyerek, "Allah'ın rahmetini bekliyoruz. İnşallah kısa zamanda yağan yağmurlarla bereketli bir yıl olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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