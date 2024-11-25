Yozgat'ta Eğitime Kar Engeli

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YOZGAT Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an Kursları, 26 Kasım Salı günü eğitime ara verilmiştir. Hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır. Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle tüm vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması, çıkmak durumunda olanların ise gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur" denildi.