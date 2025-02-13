Yozgat'ta Evcil Köy Projesi İncelendi - Son Dakika
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Yozgat'ta Evcil Köy Projesi İncelendi

Yozgat\'ta Evcil Köy Projesi İncelendi

Vali Özkan, sahipsiz hayvanlar için yapılan Evcil Köy Projesi'ni yerinde inceledi.

13.02.2025 14:16
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Evcil Köy Projesi"nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Sahipsiz hayvanların doğal ortamlarında refah ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirmesi amacıyla Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından hayata geçirilen projenin inşa çalışmaları sürüyor.

Haziran ayı itibarıyla tamamlanması planlanan projeyi yerinde inceleyen Vali Özkan, ilçe ve belde belediyelerinde de sahipsiz hayvanlar için bu tarz barınakların kurulmasını istedi.

Emeği geçenlere teşekkür ederek, projeyi beğendiğini belirten Özkan, barınağa mama desteğinde bulundu.

Ülke genelinde kanunen zorunlu barınak kurması gereken yerel yönetimlerin olduğunu aktaran Vali Özkan, "Bu vesileyle bir an evvel zorunluluk arz eden belde ve belediyelerimizde, başkanlarımızdan birinci ricam bu barınma alanlarını oluşturmaları. Tabii bu noktada bakanlığımızın da ciddi desteği var. Süreç dahilinde bu desteklerden istifade ederek bir an evvel konuya el atmaları bizler açısından da önemli." diye konuştu.

Evcil Köy Projesi'nin Türkiye'ye örnek olacağını dile getiren Belediye Başkanı Arslan ise projenin yaz aylarında tamamlanacağını söyledi.

Projenin 500 sahipsiz hayvanın ihtiyaçlarına cevap vereceğini vurgulayan Arslan, Yozgat Valiliği ile mama üretimi yapacaklarını da kaydetti.

Kaynak: AA

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