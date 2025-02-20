Yozgat'ta Evde Yangın Çıktı

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Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dikmesöğüt köyünde İ.D'ye (43) ait iki katlı müstakil evde, elektrik tesisatı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Yangını fark eden hane halkı dışarı çıkarak durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi.

Jandarma, yangına ilişkin inceleme başlattı.