Yozgat\'ta firari yakalandı: 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunuyor

Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.E.Ö.'yü tespit etti.

Ekipleri görünce kaçan firari, kısa sürede yakalandı.

U.E.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.