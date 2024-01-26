Yozgat\'ta firari yakalandı: 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunuyor

11:34 • •
Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.E.Ö.'yü tespit etti.
Ekipleri görünce kaçan firari, kısa sürede yakalandı.
U.E.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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