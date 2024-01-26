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Yozgat'ta firari yakalandı: 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunuyor - Son Dakika
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Yozgat'ta firari yakalandı: 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunuyor

Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari, polis ekipleri tarafından yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan aranan U.E.Ö., kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yozgat\'ta firari yakalandı: 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunuyor
26.01.2024 - 09:53,  Güncelleme: 09:57
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Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.E.Ö.'yü tespit etti.

Ekipleri görünce kaçan firari, kısa sürede yakalandı.

U.E.Ö. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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