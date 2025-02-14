Yozgat'ta Hayvanlar Koruma Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Hayvanlar Koruma Toplantısı

Yozgat\'ta Hayvanlar Koruma Toplantısı

Yozgat'ta sahipsiz hayvanların korunması için toplantı yapıldı, yeni düzenlemeler ele alındı.

14.02.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı" Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sahipsiz hayvanların korunması, bakımı ve rehabilitasyonu konularında yürütülecek çalışmalar ele alındı, öneriler değerlendirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürü Cihan Eğilmez, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde il genelinde gerçekleştirilmesi düşünülen planları, sunum eşliğinde katılımcılara aktardı.

Toplantıda sahipsiz hayvanlar ile ilgili mevcut sorunlar ve çözümlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, il ve ilçe belediyelerinden kanunla ilgili bütçe ayırmalarını istedi.

Barınağa alınan hayvanların doğaya geri bırakılmasının yeni yönetmelikle kaldırıldığını hatırlatan Özkan, belediyelerin artık hayvanların rehabilitasyon ve barınma işlemlerini gerçekleştirmekle mükellef olduğunu dile getirdi.

Sahipli hayvanların da sokağa bırakılmaması ile ilgili açıklamalarda bulunan Özkan, yeni yıl ile ciddi cezai müeyyidelerin uygulanacağını aktardı.

???????Toplantıya, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, kaymakamlar ve belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Mehmet Ali Özkan, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, yozgat, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Hayvanlar Koruma Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:55 Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
13:19 Trump, Modi’yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti
12:26 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
11:39 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı Aynı ürüne iki kat fiyat 3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat
10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
19:44 Giovanni van Bronckhorst’tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt Giovanni van Bronckhorst'tan geri dönüş sorusuna sürpriz yanıt
19:40 Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
19:23 Antalya’da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti Antalya'da cinnet geçiren kiracı, evi yakmakla tehdit etti
19:12 Discord’a erişim engeli kaldırıldı Discord'a erişim engeli kaldırıldı
19:02 İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası İlk görüşme gerçekleştirildi: Süper Lig devinden Kevin De Bruyne bombası
18:42 Zahide Yetiş’e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı Zahide Yetiş'e Hulki Cevizoğlu destek çıktı: Kadın vekillerimiz sembolik şiddet uyguladı
18:31 Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı Poligonda kafasına silah dayayıp intihara kalkıştı
18:30 Fatih Terim’den dikkat çeken paylaşım Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 14:06:27. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Hayvanlar Koruma Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.