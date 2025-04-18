Yozgat'ta İmamoğlu İçin Miting - Son Dakika
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Yozgat'ta İmamoğlu İçin Miting

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CHP, Yozgat'ta Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için miting düzenliyor, katılım 15 bin bekleniyor.

18.04.2025 16:59
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Haber: Gülara SUBAŞI - Seyfi ÇELİKKAYA - Kamera: Dursun ALKAYA

(YOZGAT) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yarın Yozgat'ta yapılacak. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, miting hazırlıklarında sona gelindiğini belirterek, "Cumhuriyet tarihinde Yozgat'ın CHP'ye en güçlü destek verdiği döneminde bir miting yapacağız. Yaşanan haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe Yozgat'tan ses veriyoruz ve biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Bu alan 10 bin kişi civarında ama benim beklediğim katılım 15 binin üzerinde. Alanlara sığmayacağız" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ikinci adresi Yozgat oldu. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın saat 14.00'te Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting için Yozgat'ta hazırlıklar devam ediyor.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, mitingden bir gön önce hazırlıklara ilişkin olarak ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Yaşar, İmamoğlu'nun Silivri'de bulunmasını şu sözlerle tepki gösterdi:

"Sayın İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun seçtiği, 15 buçuk milyon insanın oy vererek aday gösterdiği cumhurbaşkanı adayımız. 15 buçuk milyon insanın oy vererek seçtiği cumhurbaşkanı adayımızın tutuklanması, gözaltına alınması toplum vicdanında yer bulmadı. Yozgat, Anadolu'nun göbeği bozkır, AK Parti'ye, MHP'ye geçmişte en çok oy veren illerin başında gelen Yozgat vicdan sahibidir. Yozgat haksızlığa, hukuksuzluğa her zaman başkaldırmıştır, başkaldırdı. Yozgat bunu kabul etmedi, kabul etmiyoruz."

"Yozgat'ta çok ciddi bir kırılma başladı"

19 Mart'ta İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte, ülkenin dört bir yanında süren sokak gösterilerinin Yozgat'ta da traktörleriyle çiftçiler tarafından yapıldığını söyleyen Yaşar, çiftçilere kesilen park cezalarının ardından Özel'in cezaları üstlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın İmamoğlu tutuklandıktan sonra Yozgat'ta çok ciddi bir kırılma başladı. Çok ciddi olumlu tepkiler aldık. Bu da bizi tetikledi. Başta çiftçilerimiz isyan ettiler. Hem kendileri hakkında oluşan haksızlıklar, girdi maliyetleri, yaşadıkları sıkıntılar ve bu haksız hukuksuz uygulamaya çiftçilerimiz başkaldırdı. Çiftçilerimizin başkaldırısına hem izin verilmedi hem çiftçilerimize 'düzensiz park cezası' adı altında cezalar yazıldı. Bu cezalar yazıldıktan sonra da Sayın Genel Başkanımız, 'Mademki bu çiftçilerimize ceza yazıldı. Bu cezayı ben ödeyeceğim' dedi. Daha sonra Ekrem Başkan ile birlikte ödeyeceklerini söylediler. Cezayı kabullendik, ödeyeceğiz.

"Hukuksuzluğa, adaletsizliğe Yozgat'tan ses veriyoruz, biz bu düzeni kabul etmiyoruz"

Ayrıca çiftçilerin bu hareketinden, eyleminden sonra 'Sayın Genel Başkanım Yozgat'ta bir miting yapmamız lazım. Yozgat sizi bekliyor' dedim ve böyle bir miting kararı aldık. Yarın da saat 14.00'te bu meydanda miting yapacağız. Hazırlıklarımız bütün hızıyla devam ediyor. Yozgat'ta 15 bin kişinin katılımıyla Yozgat Cumhuriyet tarihinin, CHP'ye en güçlü verdiği destek döneminde bir miting yapacağız. Ben buradan aracılığınızla bütün Yozgatlı hemşerilerimi, bütün yurtsever vicdan sahibi insanlarımı mitingmize davet ediyor; bu yaşanan haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe Yozgat'tan ses veriyoruz ve biz bu düzeni kabul etmiyoruz."

"Meydan 10 bin kişilik ama beklediğimiz katılım 15 binin üzerinde. Alanlara sığmayacağız"

CHP Lideri Özel, yarın sabah saatlerinde Yozgat'a gelecek. Borçlarını üstlendiği çiftçiler, Özel'i şehrin girişinde traktörlerle karşılayacak. Özel, miting alanına traktör kullanarak gelecek. Karşılamada traktörlerin alana sığmayacağını söyleyen Yaşar, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz, Sayın Genel Başkanımızı karşılayacaklar. Çok yoğun bir katılım olacak, çiftçilerimizden aldığımız izlenimler o yönde. Biz maalesef bütün çiftçilerimizi traktörleriyle kabul edemeyeceğiz çünkü yer sıkıntısı, alan sıkıntısı var ama ona rağmen çok yoğun bir ilgi var, alaka var. Tabii ki Sayın İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Yozgat'ta, biz bu meydana bir çağrı yaptık, dedik ki 'Saat 18.00'de Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklamamız olacak.' Bayraklarını alan insanlar bu meydanı doldurdular. Daha sonra vatandaşlarımız, gençlerimiz yürüyüş başlattılar. Arkasından çiftçilerimiz traktörleriyle eylem yaptılar. Adeta Yozgat başkaldırının sembolü oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'na her seçimde yüzde 70'in üzerinde oy veren il olarak Cumhurbaşkanımızı son kez uyardık ama onlar bildiği uygulamaya devam ettiler. İlk sandıkta gereken dersi Yozgatlı verecek, bunu da bütün Türkiye görecek. Bu alan 10 bin kişi civarında ama benim beklediğim katılım 15 binin üzerinde. Alanlara sığmayacağız. Bunu da iddiayla söylüyorum, bütün Türkiye görecek."

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Kaynak: ANKA

Abdullah Yaşar, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Güncel, Yozgat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta İmamoğlu İçin Miting - Son Dakika

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