Yozgat'ta Kar Mahsur Kaldı

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Yozgat'ta kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 3 kişi jandarma tarafından kurtarıldı.

Saraykent ilçesine bağlı Benli köyü arazisinde bağ evine piknik yapmak için giden M.D. (34), S.İ. (30) ve H.İ. (36) kar yağışı nedeniyle 71 AD 725 plakalı otomobilde arazide mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Öte yandan, jandarma ekipleri sorumluluk bölgesindeki kara yolunda araç sürücülerine yardım etti.