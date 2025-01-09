Yozgat\'ta Komando Eğitimleri

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü personeline yönelik enkazda arama kurtarma eğitimi verildi.
Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsünde düzenlenen eğitimi, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma Birlik Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri verdi.
Eğitim sırasında komandolara, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.
Komandolar, ekipman kullanımını ve arama kurtarma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.
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