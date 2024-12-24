Yozgat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
A.E.D. idaresindeki 40 ANN 865 plakalı otomobil, Cemil Çiçek Bulvarı'nda kontrolden çıkarak kaldırıma devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki E.D. ve U.A.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?