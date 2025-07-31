Yozgat'ta "Rotamız Aile" temalı oryantiring yarışması düzenlendi

Yozgat'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi ve Sorgun Gençlik Derneği işbirliğiyle "Rotamız Aile" temalı uluslararası oryantiring yarışması gerçekleştirildi.

Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen organizasyona, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Sorgun'da gönüllülük faaliyetlerinde bulunan Azerbaycan, İtalya, Avusturya ve Çekya'dan gelen gençlerin yanı sıra 20 çocuk ve aileleri katıldı.

Sporcular ellerindeki haritalarla belirlenen güzergahlardaki noktalara ulaşarak final çizgisine kendileri için öngörülen süreden önce ulaşmaya çalıştı.

Yarışmada dereceye girenlere madalyaları Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan tarafından takdim edildi.

Vali Özkan, törende, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda aile yapısını güçlendirmeye yönelik birçok etkinlik gerçekleştirildiğini söyleyen Özkan, "Bugün de 'Rotamız Aile' sloganıyla, olmazsa olmazımız olan Çamlık Milli Parkı'nda hem ülkemizden hem de diğer ülkelerden gelen çocuklarımızla bir aradayız. Amacımız tanışmayı, kaynaşmayı sağlamak ve aynı zamanda aile vurgusunu bir kez daha dile getirmek. Bu vesileyle, İl Müdürümüze, emek veren arkadaşlarımıza ve hem ülkemizden hem de yurt dışından gelip katılan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Güzel bir gün oldu." dedi.

Çamlık Milli Parkı'nın korunmasının önemine değinen Özkan, yaz aylarında artan yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Özkan, çevrenin temiz tutulması ve kurallara uyulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Avusturyalı Lantz Brown, Yozgat Çamlık Milli Parkı'nı çok beğendiğini, etkinliğin çok güzel geçtiğini ve yarışma sayesinde pusulayı nasıl tutacağını öğrendiğini ifade etti.

İtalya'dan yarışmaya katıldığını ve Sorgun Gençlik Derneğinde gönüllü olduğunu belirten Rebecca Campanella ise etkinlikten çok keyif aldığını belirterek, çocuklarla birlikte yarışmanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu dile getirdi.