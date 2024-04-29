Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi - Son Dakika
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Yozgat'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi

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Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtınada kayısı ağacı devrildi. Ağacın çağlaları mahalle sakinleri tarafından toplandı.

29.04.2024 20:22  Güncelleme: 20:35
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Yozgat'ta kayısı ağacı şiddetli rüzgarda devrildi, çağlaları böyle toplandı

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtınada kayısı ağacı devrildi. Kayısı ağacının çağlaları mahalle sakinleri tarafından toplandı.

Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde Yimpaş Siteleri önünde bulunan kayısı ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden koparak yola devrildi. Mahallede trafik kısa süreliğine dururken, devrilen kayısı ağacının çağlaları mahalle sakinleri ve çocuklar tarafından toplandı. Olay yerine gelen belediye ekipleri, ağacı hızar makinesi ile kesip kamyona taşıyarak yolu kısa sürede açtı.

Mahalle sakinlerinden Orhan Mercan, "Evde eşimle oturuyordum, ağaç bir aracın üstüne devrilmişti. Araçta çok hasar yoktu, sadece küçük çizikler vardı. Rüzgar çok şiddetliydi, diğer elma ağacının da gövdesi kırıldı. İyi ki kimsenin üzerine düşmedi, durumu hemen itfaiyeye bildirdim" dedi.

Cemil Cansever Rüzgar isimli vatandaş da, "Rüzgar bir hayli şiddetliydi, kayısı ağacı devrildi. Biz de çağla topluyoruz. Daha önce kayısılar çok yüksekteydi, yetişemiyorduk. Şimdi topluyoruz. Apartmanın demirleri de düştü, çok kötü oldu" şeklinde konuştu.

Yozgat\'ta şiddetli rüzgar kayısı ağacını devirdi
Kaynak: İHA

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